Джейми Каррагер: «Тухеля пригласили, чтобы он сделал разницу на ЧМ. И он ее сделал против Аргентины — заменами и схемой. Придерживаюсь мнения: Саутгейта критиковали несправедливо»

Посмотрите на мои высказывания на фоне поражения сборной Англии от Испании на Евро-2024, и вы увидите, что я уже давно придерживаюсь мнения, что результаты Саутгейта несправедливо подвергались критике, словно ему не хватило всего лишь одной удачной замены или более атакующей стратегии в дополнительное время, чтобы повторить успех сэра Альфа Рамси.