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Джейми Каррагер: «Тухеля пригласили, чтобы он сделал разницу на ЧМ. И он ее сделал против Аргентины — заменами и схемой. Придерживаюсь мнения: Саутгейта критиковали несправедливо»

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер высказался о команде после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Сборная Англии наняла Томаса Тухеля, чтобы он сделал разницу в поздних стадиях чемпионата мира. В матче против Аргентины он ее сделал.

Замены и изменение схемы со стороны тренера стали ключевыми факторами болезненного поражения.

Ужасающий финал полуфинального матча в Атланте обнажил главный недостаток подхода Федерации футбола Англии к поиску тренера мирового уровня: наивно полагать, что даже величайшие тренеры застрахованы от ошибок в решающие моменты.

Когда командой руководил Гарет Саутгейт и сборная Англии проиграла так, как сделала это против Аргентины, критики предлагали назначить тренера с более блестящей репутацией — именно поэтому и был приглашен Тухель.

Посмотрите на мои высказывания на фоне поражения сборной Англии от Испании на Евро-2024, и вы увидите, что я уже давно придерживаюсь мнения, что результаты Саутгейта несправедливо подвергались критике, словно ему не хватило всего лишь одной удачной замены или более атакующей стратегии в дополнительное время, чтобы повторить успех сэра Альфа Рамси.

Гарета судили по заменам и изменениям в тактике — или по их отсутствию — в тех моментах, когда игра начинала уходить от его команды.

Именно такой вывод был сделан после того, как он привел сборную Англии к полуфиналу чемпионата мира в 2018 году, к финалу Евро три года спустя, к четвертьфиналу чемпионата мира в 2022 году, а затем — к игре против Испании", — заявил Джейми Каррагер.

Как Тухель проиграл Аргентине — повторив за Саутгейтом в самый неподходящий момент.