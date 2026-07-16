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Берн о полуфинале ЧМ: «Было ощущение, что пришло время сборной Англии. Думал, что у нас получится. Но Аргентина показала, почему они чемпионы мира»

Защитник сборной Англии Дэн Берн высказался после поражения от сборной Аргентины (1:2) в полуфинальном матче ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Когда находишься буквально в 10−15 минутах от финала чемпионата мира, а потом не добираешься до него, это больно.

Сейчас я очень расстроен, но очень горжусь тем, что сделала команда. Мы не думаем о том, что кто-то давал нам шансы [на победу] перед этим турниром.

Наша сплоченность привела нас очень далеко, и, если честно, я думал, что у нас получится.

У меня было ощущение, что наше время пришло. Но Аргентина показала, почему они действующие чемпионы мира. Они уже бывали в финале и добивались успеха", — сказал Дэн Берн.

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