Берн о полуфинале ЧМ: «Было ощущение, что пришло время сборной Англии. Думал, что у нас получится. Но Аргентина показала, почему они чемпионы мира»

"Когда находишься буквально в 10−15 минутах от финала чемпионата мира, а потом не добираешься до него, это больно.
Сейчас я очень расстроен, но очень горжусь тем, что сделала команда. Мы не думаем о том, что кто-то давал нам шансы [на победу] перед этим турниром.
Наша сплоченность привела нас очень далеко, и, если честно, я думал, что у нас получится.
У меня было ощущение, что наше время пришло. Но Аргентина показала, почему они действующие чемпионы мира. Они уже бывали в финале и добивались успеха", — сказал Дэн Берн.
Формула камбэка Аргентины: гений Месси и точность Скалони.