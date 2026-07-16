Месси о сборной Аргентины: «Все, что я пережил с командой после 2019 года, было невообразимым. Мы все выиграли и принесли много радости людям. Прекрасное время»

В 2022 году команда выиграла чемпионат мира, а на текущем турнире вышла в финал. В 2021 и 2024 году аргентинцы выиграли Кубок Америки.
Кроме того, в 2022-м они одержали победу в Финалиссиме — матче между обладателем Кубка Америки и чемпионом Европы.
До этого победного отрезка у Аргентины не было титулов 28 лет — начиная с 1993 года.
"Все, что я пережил со сборной после Кубка Америки-2019, было необъяснимым, невообразимым. Прекрасное время.
Помимо того, что мы все выиграли, было очень приятно просто быть рядом с этими ребятами изо дня в день. Мы принесли много радости людям", — сказал Месси.
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Месси не существует.