Южноамериканская команда обыграла сборную Англии (2:1) в полуфинале ЧМ-2026.
После финального свистка футболисты аргентинской команды отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».
В разговоре с Паредесом журналистка София Мартинес отметила, что «футболисты развернули флаг с надписью “Мальвинские острова принадлежат аргентинцам”», на что хавбек ответил: «Они всегда будут аргентинскими».
Фолклендские острова (аргентинцы называют их Мальвинскими — Спортс«“) — спорная территория между Аргентиной и Англией. Вооруженный конфликт между странами начался 2 апреля 1982 года и завершился 14 июня поражением Аргентины. Предметом разногласий послужила принадлежность Фолклендских островов, а также Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов. В результате боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.
Фолклендские острова — это заморская территория Великобритании, но права на них оспаривает Аргентина. По международному статусу архипелаг находится под управлением Соединенного Королевства, однако территориальный спор длится с 1833 года, включая вооруженный конфликт 1982 года.
«Мальвинские острова — это Аргентина». Баннер-провокация от игроков Аргентины про Фолклендскую войну.