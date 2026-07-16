Месси о финале ЧМ против Испании: «Потрясающая команда с прекрасными игроками. Ее стиль великолепен, этой игровой философии уже много лет. Ожидаю, что матч будет напряженным»

Аргентинцы в полуфинале обыграли Англию (2:1), испанцы — Францию (2:0).
Финал ЧМ-2026 состоится в Нью-Йорке 19 июля. Начало — в 22:00 по московскому времени.
"У Испании потрясающая команда с прекрасными игроками и великолепным стилем. Я очень хорошо ее знаю. Этой игровой философии уже много лет.
Я знаю многих испанских игроков, играл против них. Я слежу за ними, некоторые из них выступают за «Барселону» — команду, которую я люблю и всегда поддерживаю.
Это будет особенный матч. Ожидаю, что игра будет очень напряженной", — сказал Месси.