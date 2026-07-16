Руни о поражении от Аргентины: «У Англии началась паника в 2-м тайме. Команда ведет 1:0, а тренер делает такие изменения… В этот момент теряешь веру»

"Началась настоящая паника. Нельзя повести в счете, а потом отступать. Отдать мяч и отдать возможность на то, чтобы забить второй гол. Нужно было наступать, когда Аргентина была вынуждена давить, чтобы вернуться в игру.
Футболист находится на поле, команда ведет 1:0, а тренер делает такие изменения… В этот момент теряешь веру. Начинаешь думать: «Мы будем сидеть в обороне. А как же нам из этого выпутаться?».
Мы создали себе отличную ситуацию, но потом не знали, что делать. Мы отступили, позволили сопернику на нас навалиться. Они создали множество моментов, а потом мы сломались. Большое разочарование", — сказал Уэйн Руни.