Руни о поражении от Аргентины: «У Англии началась паника в 2-м тайме. Команда ведет 1:0, а тренер делает такие изменения… В этот момент теряешь веру»

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18:00
Елимай
:
Алашкерт
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.60
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
18:00
Интер Т
:
Сараево
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.60
П2
3.90
Футбол. Лига конференций
18:00
Астана
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.50
П2
6.60
Футбол. Лига конференций
19:00
Пайде
:
Хегельманн Литауэн
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.45
П2
4.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Пюник
:
Марсакслокк
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.41
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
19:00
Торпедо Кт
:
Зиря
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:00
Ильвес
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.10
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
19:00
Сент-Джозефс
:
Богемианс Д
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.00
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Карнарвон
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
19:30
РФШ
:
Гленторан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Викингур Л
:
Стьярнан
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.87
П2
2.09
Футбол. Лига конференций
20:00
Санта-Колома
:
Пенибонт
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.80
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Жальгирис В
:
ОФК Петровац
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.72
П2
7.21
Футбол. Лига конференций
20:00
Динамо Тб
:
Мондорф-ле-Бен
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.86
П2
7.10
Футбол. Лига конференций
20:00
БАТЭ
:
Эльбасани
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.45
П2
2.09
Футбол. Лига конференций
20:00
Милсами
:
Вележ
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.30
П2
3.07
Футбол. Лига Европы
20:30
Дерри Сити
:
ЦСКА Сф
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.87
П2
1.87
Футбол. Лига Европы
20:30
Университатя Кл
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.00
П2
1.62
Футбол. Лига конференций
20:30
Хамрун Спартанс
:
Рунавик
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.80
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
21:00
Алюминий
:
Шериф
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.15
П2
2.09
Футбол. Лига конференций
21:00
Шкендия
:
Европа
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.59
П2
11.75
Футбол. Лига конференций
21:00
Балкани
:
Конна'с Куэй
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Силекс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.30
X
2.90
П2
2.21
Футбол. Лига Европы
21:15
Ференцварош
:
Войводина
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.85
П2
5.88
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
1
:
Аргентина
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Эгнатия
6
:
Петрокуб
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Сутьеска
0
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дечич
1
:
Лиепая
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атерт
1
:
Клаксвик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Университатя Кр
1
:
МЛ Витебск
0
П1
X
П2

Руни о поражении от Аргентины: «У Англии началась паника в 2-м тайме. Команда ведет 1:0, а тренер делает такие изменения… В этот момент теряешь веру»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался об игре команды во втором тайме в полуфинале ЧМ-2026 против сборной Аргентины (1:2).

Источник: Спортс‘’

"Началась настоящая паника. Нельзя повести в счете, а потом отступать. Отдать мяч и отдать возможность на то, чтобы забить второй гол. Нужно было наступать, когда Аргентина была вынуждена давить, чтобы вернуться в игру.

Футболист находится на поле, команда ведет 1:0, а тренер делает такие изменения… В этот момент теряешь веру. Начинаешь думать: «Мы будем сидеть в обороне. А как же нам из этого выпутаться?».

Мы создали себе отличную ситуацию, но потом не знали, что делать. Мы отступили, позволили сопернику на нас навалиться. Они создали множество моментов, а потом мы сломались. Большое разочарование", — сказал Уэйн Руни.