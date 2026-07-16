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О’Хара потребовал отставки Тухеля: «Англия с позором вылетела с ЧМ. Томас слил матч с Аргентиной, его нужно выгнать. Нельзя сидеть сложа руки 25 минут, решения тренера лишили нас титула»

Бывший футболист «Тоттенхэма» Джейми О’Хара раскритиковал главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Сердце разбито. Мы в полном отчаянии. Англия вылетела с чемпионата мира, проиграв Аргентине.

Мы вели 1:0, а потом Томас Тухель принял одно из худших тренерских решений, которые я когда-либо видел. Невероятно, просто невероятно. Старая добрая сборная Англии.

Нельзя 25 минут сидеть сложа руки против Аргентины! Тухель слил матч. Решения Тухеля стоили нам титула чемпионов мира!

Мы ведем 1:0. Хороший первый тайм. Мы ведем 1:0. Будь смелее, будь смелее, Томас. Для этого мы тебя и пригласили — именно ради этого момента.

Мы ведем 1:0. Выпусти на поле Маркуса Рэшфорда, Букайо Сака. Если они забьют, значит, забьют. По крайней мере, мы бы боролись, а у футболистов была бы гордость за себя.

Мы вылетели с чемпионата мира с позором из-за тренера. Именно для этого мы его и пригласили — чтобы он помог нам преодолеть этот барьер!

Старая добрая сборная Англии. Та же ерунда, которую мне приходится смотреть на каждом турнире. Именно тренер снова нас подвел.

Я не могу в это поверить. Это позор. Его нужно уволить. Выгнать! «- заявил Джейми О’Хара.

Как Тухель проиграл Аргентине — повторив за Саутгейтом в самый неподходящий момент.