О’Хара потребовал отставки Тухеля: «Англия с позором вылетела с ЧМ. Томас слил матч с Аргентиной, его нужно выгнать. Нельзя сидеть сложа руки 25 минут, решения тренера лишили нас титула»

"Сердце разбито. Мы в полном отчаянии. Англия вылетела с чемпионата мира, проиграв Аргентине.
Мы вели 1:0, а потом Томас Тухель принял одно из худших тренерских решений, которые я когда-либо видел. Невероятно, просто невероятно. Старая добрая сборная Англии.
Нельзя 25 минут сидеть сложа руки против Аргентины! Тухель слил матч. Решения Тухеля стоили нам титула чемпионов мира!
Мы ведем 1:0. Хороший первый тайм. Мы ведем 1:0. Будь смелее, будь смелее, Томас. Для этого мы тебя и пригласили — именно ради этого момента.
Мы ведем 1:0. Выпусти на поле Маркуса Рэшфорда, Букайо Сака. Если они забьют, значит, забьют. По крайней мере, мы бы боролись, а у футболистов была бы гордость за себя.
Мы вылетели с чемпионата мира с позором из-за тренера. Именно для этого мы его и пригласили — чтобы он помог нам преодолеть этот барьер!
Старая добрая сборная Англии. Та же ерунда, которую мне приходится смотреть на каждом турнире. Именно тренер снова нас подвел.
Я не могу в это поверить. Это позор. Его нужно уволить. Выгнать! «- заявил Джейми О’Хара.
Как Тухель проиграл Аргентине — повторив за Саутгейтом в самый неподходящий момент.