Беллингем о разговоре с Месси: «Мы обсуждали фол. Лео сказал: “Что насчет того, как вы сыграли против меня?” Я ответил: “Ты достаточно силен, чтобы выдержать это”

Эпизод произошел в первом тайме после того, как аргентинцы получили фол в свою пользу.
"Мы обсуждали нарушение правил. Ничего серьезного. Каждый раздует из этого большую проблему, но ничего серьезного не произошло.
Мне показалось, что в предыдущем эпизоде был фол. Месси сказал: «Что насчет того, как вы против меня сыграли?» Я ответил: «Ты достаточно силен, чтобы выдержать это». Понимаете, о чем я?
Я на стороне проигравших, очень больно, но это привилегия — сыграть против одного из лучших", — сказал Джуд Беллингем.
Как Тухель проиграл Аргентине — повторив за Саутгейтом в самый неподходящий момент.