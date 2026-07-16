Дель Потро — Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026: «Спасибо, Лео! Я тебя обожаю?»

39-летний форвард сборной Аргентины отдал две результативные передачи.
«Спасибо, Лео! Я тебя обожаю?», — твитнул дель Потро.
Месси — правда фаворит «Золотого мяча»?
Почему Аргентина = нервотрепки?
Месси не существует.
Чемпион US Open-2009 Хуан Мартин дель Потро восхищен игрой Лионеля Месси в матче с Англией в полуфинале ЧМ-2026 (2:1).
39-летний форвард сборной Аргентины отдал две результативные передачи.
«Спасибо, Лео! Я тебя обожаю?», — твитнул дель Потро.
Месси — правда фаворит «Золотого мяча»?
Почему Аргентина = нервотрепки?
Месси не существует.