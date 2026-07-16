Месси о сборной Аргентины: «Лучшая команда мира последних четырех лет, кто бы что ни говорил. Никто нам ничего не дарил. Мы вернулись, чтобы стать чемпионами мира»

Сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2026, победив команду Англии со счетом 2:1 в полуфинале турнира.
"Пусть люди продолжают наслаждаться этим. То, чего добился это коллектив, — безумие. Еще один финал, мы вернулись, чтобы стать чемпионами мира. Мы лучшая команда мира последних четырех лет, кто бы что ни говорил.
Это показывает, что то, что мы сделали, было не случайно, что никто нам ничего не дарил. Выйти в два финала чемпионата мира — это то, чего добиваются немногие, и этой команде это удалось", — сказал Месси.