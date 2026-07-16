Месси о сборной Аргентины: «Лучшая команда мира последних четырех лет, кто бы что ни говорил. Никто нам ничего не дарил. Мы вернулись, чтобы стать чемпионами мира»

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18:00
Елимай
:
Алашкерт
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.60
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
18:00
Интер Т
:
Сараево
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.80
П2
4.10
Футбол. Лига конференций
18:00
Астана
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.00
П2
7.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Пайде
:
Хегельманн Литауэн
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.45
П2
4.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Пюник
:
Марсакслокк
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.62
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Торпедо Кт
:
Зиря
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:00
Ильвес
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.90
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
19:00
Сент-Джозефс
:
Богемианс Д
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.00
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Карнарвон
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.29
П2
13.75
Футбол. Лига конференций
19:30
РФШ
:
Гленторан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Викингур Л
:
Стьярнан
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.87
П2
2.09
Футбол. Лига конференций
20:00
Санта-Колома
:
Пенибонт
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.90
П2
6.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Жальгирис В
:
ОФК Петровац
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.63
П2
6.92
Футбол. Лига конференций
20:00
Динамо Тб
:
Мондорф-ле-Бен
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.86
П2
7.10
Футбол. Лига конференций
20:00
БАТЭ
:
Эльбасани
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.40
П2
2.14
Футбол. Лига конференций
20:00
Милсами
:
Вележ
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.21
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
20:30
Дерри Сити
:
ЦСКА Сф
Все коэффициенты
П1
3.86
X
4.03
П2
1.88
Футбол. Лига Европы
20:30
Университатя Кл
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.10
П2
1.61
Футбол. Лига конференций
20:30
Хамрун Спартанс
:
Рунавик
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.85
П2
4.70
Футбол. Лига Европы
21:00
Алюминий
:
Шериф
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.15
П2
2.09
Футбол. Лига конференций
21:00
Шкендия
:
Европа
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.88
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Балкани
:
Конна'с Куэй
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Силекс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.40
X
2.90
П2
2.21
Футбол. Лига Европы
21:15
Ференцварош
:
Войводина
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.00
П2
6.16
Футбол. Лига Европы
21:30
Жилина
:
Хайдук С
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.50
П2
2.17
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Нымме Калью
Все коэффициенты
П1
1.59
X
3.95
П2
5.89
Футбол. Лига конференций
21:45
Морнар
:
Атлетик Э
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.90
П2
5.80
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Дила
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.30
П2
1.59
Футбол. Лига Европы
23:00
Вестри
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
23.00
X
11.75
П2
1.12
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
1
:
Аргентина
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Эгнатия
6
:
Петрокуб
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Сутьеска
0
:
Кайрат
2
П1
X
П2

Месси о сборной Аргентины: «Лучшая команда мира последних четырех лет, кто бы что ни говорил. Никто нам ничего не дарил. Мы вернулись, чтобы стать чемпионами мира»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался об успехах своей команды на чемпионате мира.

Сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2026, победив команду Англии со счетом 2:1 в полуфинале турнира.

"Пусть люди продолжают наслаждаться этим. То, чего добился это коллектив, — безумие. Еще один финал, мы вернулись, чтобы стать чемпионами мира. Мы лучшая команда мира последних четырех лет, кто бы что ни говорил.

Это показывает, что то, что мы сделали, было не случайно, что никто нам ничего не дарил. Выйти в два финала чемпионата мира — это то, чего добиваются немногие, и этой команде это удалось", — сказал Месси.