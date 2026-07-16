Линекер о заменах Тухеля в матче с Аргентиной: «Англия стала играть в 5 защитников — это не имело смысла. Непостижимо, что она использовала такую тактику, играя против величайшего футболиста в истории&ra

"Тухель подписал новый контракт перед чемпионатом мира, но мне просто интересно, каково ему будет на этой должности сейчас. Он был приглашен, чтобы помочь нам преодолеть последнее препятствие. Подходит ли он для того, чтобы вывести нас на следующий уровень? Я никогда не прошу никого увольнять, но это зависит от него и от отношения FA. Удовлетворит ли нас полуфинал?
Мы повели в один гол и стали играть глубоко. После замен, которые он [Тухель] сделал, мы опустились еще глубже. Мы стали играть в пять защитников, и была мысль: «Мы будем играть низким блоком против команды, которая хорошо с этим справляется».
На мой взгляд, это не имело никакого смысла. В плане тактики это было поразительно, если честно. Это был негативный ход. Мы все смотрели игру и говорили одно и то же.
Я нахожу абсолютно непостижимым, что команда использовала такую тактику, играя против величайшего футболиста всех времен. Он [Месси] раз за разом отправлял мяч в штрафную", — сказал Линекер в подкасте The Rest is Football.