Линекер о заменах Тухеля в матче с Аргентиной: «Англия стала играть в 5 защитников — это не имело смысла. Непостижимо, что она использовала такую тактику, играя против величайшего футболиста в истории&ra

"Тухель подписал новый контракт перед чемпионатом мира, но мне просто интересно, каково ему будет на этой должности сейчас. Он был приглашен, чтобы помочь нам преодолеть последнее препятствие. Подходит ли он для того, чтобы вывести нас на следующий уровень? Я никогда не прошу никого увольнять, но это зависит от него и от отношения FA. Удовлетворит ли нас полуфинал?