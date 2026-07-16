Александр Мостовой: «Только глупый, антифутбольный человек может хейтить Месси. Это легенда и гений футбола. Если Аргентина выиграет ЧМ, “Золотой мяч” надо будет отдать Лионелю»

Только глупый, антифутбольный человек может хейтить Месси и не признавать его величие. Это легенда и гений футбола. Все — записали, запомнили. Никаких возражений быть не может. Человек в 39 лет имеет результативное действие в каждом матче на чемпионате мира. Конечно, если Аргентина выиграет чемпионат мира, «Золотой мяч» надо будет отдать Лионелю", — сказал Мостовой.