Александр Мостовой: «Только глупый, антифутбольный человек может хейтить Месси. Это легенда и гений футбола. Если Аргентина выиграет ЧМ, “Золотой мяч” надо будет отдать Лионелю»

Накануне сборная Аргентины с Месси в составе вышла в финал чемпионата мира-2026, обыграв команду Англии (2:1). 39-летний форвард отдал два результативных паса.
"Если вы не признаете величие Месси, то вы не можете претендовать на то, что разбираетесь в футболе. Тем, кто его хейтит, нужно записаться к врачу. У адекватных людей такой мысли возникнуть не может. Хейтер Месси лишен способности думать — никакого другого объяснения нет.
Только глупый, антифутбольный человек может хейтить Месси и не признавать его величие. Это легенда и гений футбола. Все — записали, запомнили. Никаких возражений быть не может. Человек в 39 лет имеет результативное действие в каждом матче на чемпионате мира. Конечно, если Аргентина выиграет чемпионат мира, «Золотой мяч» надо будет отдать Лионелю", — сказал Мостовой.
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Месси заберет «Золотой мяч», Тухель и Дешам провалились — разбор полуфиналов ЧМ.