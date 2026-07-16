Месси посвятил Марадоне победу над Англией: «Без сомнения, Диего наверху очень рад, потому что сегодня был особенный день для него. Я рад, что могу подарить ему эту радость»

"Без сомнения, Диего наверху очень рад, потому что сегодня был особенный день для него. Я рад, что могу подарить ему эту радость, и он может наслаждаться ею так, как ему хочется.
Пусть наслаждается, ведь это и его подарок тоже", — сказал Месси.
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