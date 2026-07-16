Месси о полуфинале ЧМ: «Особенный матч, проигрывать было нельзя. Люди начали бы говорить всякие глупости, но Аргентина не дала повода. Мы сильнее Англии в плане футбола»

"Матч против Англии был особенным, мы не могли позволить себе проиграть. Не то чтобы наша команда была кому-то что-то должна — но вы же знаете нас, аргентинцев: мы всегда требуем большего, — и я думаю, если бы мы сегодня уступили, люди начали бы говорить всякие глупости, но мы не дали им повода.