У Месси 25 успешных обводок на ЧМ-2026 — это рекорд среди игроков старше 30 лет

Это самый высокий показатель по числу обводок, совершенных игроками старше 30 лет, на одном чемпионате мира за время сбора статистики — с 1966 года. Напомним, 24 июня Лионелю исполнилось 39 лет.
Сборная Аргентины с Месси в составе вышла в финал ЧМ-2026, обыграв команду Англии в полуфинале (2:1). В решающем матче турнира она встретится с Испанией.
Чтобы победить Аргентину, нужно нейтрализовать четыре разных Месси.
Роналду — единственный форвард, сыгравший 500+ минут на ЧМ-2022 и ЧМ-2026 и не совершивший ни одной успешной обводки.