Месси о выходе в финал ЧМ-2026: «Есть люди, у которых нет работы, которые с трудом сводят концы с концами. Рады, что можем доставить им такое счастье»

Есть люди, у которых нет работы, которые не могут свести концы с концами или которые с трудом сводят концы с концами — такая уж у нас жизнь, такой она была всегда. Мы рады, что имеем возможность доставить им такое счастье, снова выйти в финал чемпионата мира, сделать это второй раз подряд", — сказал Месси.