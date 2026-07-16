У Роналду 10 матчей в плей-офф ЧМ без голов с игры. Это антирекорд среди форвардов

41-летний игрок стал нападающим, проведшим наибольшее количество матчей в плей-офф ЧМ без голов с игры — 10.
Португальская команда вылетела с ЧМ-2026, уступив Испании (0:1) в ⅛ финала.
Роналду забил лишь 1 гол на стадии плей-офф за всю историю своего участия в турнире — Хорватии с пенальти в 1/16 текущего ЧМ.
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Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше