Тренер по MMA Кияшко — о перспективах Дзюбы в боях: «Может и там жару дать»

"Артем пока что на 100% думает о продолжении карьеры в футболе. Но если вопрос встанет о карьере в MMA, то при должном погружении, которое он может себе позволить, и при его упертости, настойчивости и характере, он может и там жару дать.
Понятно, что везде своя специализация, и Артем это прекрасно понимает. Но он очень атлетичный, хорошо обучаемый, плюс у него прекрасные данные. Поэтому при желании и стечении обстоятельств все может получиться", — сказал Кияшко.
Последним клубом 37-летнего футболиста был «Акрон».
Дзюба о будущем: «Не рассматриваю предложения сейчас. Зарубежье я вообще отмел — после вояжа в Турцию с этим закончил».