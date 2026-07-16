Александр Гришин: «Тухелю не стоило менять Гордона. Камбэк сборной Аргентины справедлив»

"Такое ощущение, что англичане сами себя испугались после забитого гола. Отошли слишком глубоко в оборону, слишком низко сели, дали простор Месси и другим аргентинским ребятам. Камбэк аргентинцев справедлив. Сборная Аргентины играла лучше, чем команда Англии, особенно во втором тайме.