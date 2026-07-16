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Александр Гришин: «Тухелю не стоило менять Гордона. Камбэк сборной Аргентины справедлив»

Тренер «Банки», экс-футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что главный тренер сборной Англии Томас Тухель допустил ошибку, заменив полузащитника Энтони Гордона в полуфинале чемпионата мира‑2026 против сборной Аргентины (1:2).

Гордон забил на 55‑й минуте, а на 72‑й вместо него на поле вышел защитник Эзри Конса.

"Такое ощущение, что англичане сами себя испугались после забитого гола. Отошли слишком глубоко в оборону, слишком низко сели, дали простор Месси и другим аргентинским ребятам. Камбэк аргентинцев справедлив. Сборная Аргентины играла лучше, чем команда Англии, особенно во втором тайме.

Мне кажется, Томасу Тухелю не стоило менять автора гола Гордона. Этой заменой тренер сборной Англии разрушил контригру собственной команды. После этого аргентинцы надавили так, что их голы были делом времени", — сказал Гришин.