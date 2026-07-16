Надежда Стрелец: «Первый гол сборной Аргентины был забит из офсайда. Что ж, победителей не судят»

Главный вопрос даже не в том, был ли офсайд, а в том, почему ревью гола Англии сделали вчера раз 10, а первого гола Аргентины — ни разу. Пользователи в сети сами прочертили эти линии, и в большинстве ракурсов офсайд был. Специалисты VAR room вчера решили делать графику только по 1 голу", — написала Стрелец.