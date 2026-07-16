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Надежда Стрелец: «Первый гол сборной Аргентины был забит из офсайда. Что ж, победителей не судят»

Блогер Надежда Стрелец высказалась о матче ½ финала чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Англии (2:1).

Источник: Спортс‘’

"Первый гол Аргентины, как оказалось, вчера был забит из офсайда. Нам со всех сторон показали goal review Англии, но линию на первый гол Аргентины прочертить забыли. Сегодня зрители это сделали сами. Что ж, победителей не судят.

Там еще и фол Месси, предшествующий этой атаке был, который не зафиксирован. С этим голом очень много вопросов.

Главный вопрос даже не в том, был ли офсайд, а в том, почему ревью гола Англии сделали вчера раз 10, а первого гола Аргентины — ни разу. Пользователи в сети сами прочертили эти линии, и в большинстве ракурсов офсайд был. Специалисты VAR room вчера решили делать графику только по 1 голу", — написала Стрелец.

Кадр: трансляция «Матч ТВ».