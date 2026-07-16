Правительство Фолклендских островов: «Наши жители стали жертвами агрессивного вторжения в 1982-м, оно травмировало многих, и поэтому баннер Аргентины особенно бестактный»

Как подчеркнул министр по делам бизнеса Питер Кайл, одним из главных принципов чемпионата мира является отделение политики от футбола. Мы надеемся, что ФИФА выполнит свое обещание не допускать политику в спорт и будет наказывать за любое подобное поведение в соответствии со своими правилами", — говорится в заявлении правительства Фолклендских островов.