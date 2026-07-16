Сборная Аргентины обыграла команду Англии со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира. После финального свистка футболисты южноамериканской команды отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».
"Правительство Фолклендских островов разочаровано, но, к сожалению, не удивлено, тем, что сборная Аргентины решила омрачить результат вчерашнего полуфинального матча чемпионата мира по футболу, в котором Фолклендские острова так или иначе не участвовали.
Тем не менее вряд ли для кого-то является новостью, что жители островов стали жертвами агрессивного вторжения в 1982 году, которое травмировало многих. Поэтому баннер, продемонстрированный Аргентиной вчера вечером, был особенно бестактным по отношению ко многим жителям Фолклендских островов.
Правительство Фолклендских островов открыто заявляет о своем нежелании привносить политику в спорт. Мы также не хотим, чтобы острова и их жители использовались в качестве политического инструмента в разговорах об Англии и Аргентине. Мы приветствуем заявление правительства Великобритании в поддержку этой позиции.
Как подчеркнул министр по делам бизнеса Питер Кайл, одним из главных принципов чемпионата мира является отделение политики от футбола. Мы надеемся, что ФИФА выполнит свое обещание не допускать политику в спорт и будет наказывать за любое подобное поведение в соответствии со своими правилами", — говорится в заявлении правительства Фолклендских островов.