Гехи на испанском пожелал Месси удачи в финале ЧМ во время интервью Лео. Аргентинец ответил: «Спасибо, увидимся»

Когда Месси давал послематчевое интервью, Гехи проходил мимо и на испанском языке сказал ему: «Удачи в финале».
Месси ответил Марку: «Спасибо, увидимся».
В финале чемпионата мира Аргентина встретится с Испанией 19 июля.
Защитник сборной Англии Марк Гехи обратился к Лионелю Месси после полуфинала ЧМ-2026, в котором англичане уступили Аргентине со счетом 1:2.
Когда Месси давал послематчевое интервью, Гехи проходил мимо и на испанском языке сказал ему: «Удачи в финале».
Месси ответил Марку: «Спасибо, увидимся».
В финале чемпионата мира Аргентина встретится с Испанией 19 июля.