Харт о поражении Англии в полуфинале ЧМ: «Норвегия и Мексика паниковали, а у Аргентины я не заметил ни намека на панику. Они верили и понимали, что могут рассчитывать на великого Месси

«Деклану Райсу нужно было быть в числе лучших с точки зрения результативности, созидания, исполнения штрафных и угловых — долгий и тяжелый сезон в “Арсенале” дал о себе знать. Но именно это и происходит на подобных турнирах с лучшими игроками — и я не осуждаю Деклана, потому что нельзя ничего сделать со своим самочувствием, особенно после болезни, — но он очень важен для Англии. Уверен, Андерсон сделал все возможное, чтобы заполнить пустоту, которую оставил Райс, но в конце турнира Деклану явно было тяжело», — сказал экс-футболист.