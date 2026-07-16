Отец Ямаля о том, почему не поехал поддержать Ламина на ЧМ: «Я страдаю эпилепсией, из-за нервов и эмоций может случиться приступ. Я могу создать проблемы себе, сыну и окружающим»

Из-за нервов и эмоций у меня может случиться эпилептический приступ. Поэтому всегда нужно хорошо все обдумывать, а перед поездкой думать не только о себе, но и о сыне и людях, которые будут рядом. Я могу создать проблемы, поэтому лучше остаться дома и смотреть все отсюда", — сказал Насрауи в интервью программе Y ahora Sonsoles.