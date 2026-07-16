«Динамо» Киев и БАТЭ прошли во 2-й раунд квалификаций ЛЕ и ЛК соответственно, обыграв по пенальти «Университатя Клуж» и «АФ Эльбасани»

В 1-м квалификационном раунде Лиги конференций белорусский БАТЭ так же по пенальти одержал победу над албанским «АФ Эльбасани» (1:1, 5:4 по пенальти).
«Астана» завершила выступление в еврокубках, проиграв «Динамо Сити» из Албании (1:0, 1:4) в квалификации ЛК. В параллельных противостояниях армянский «Алашкерт» победил «Елимай» из Казахстана (1:1, 2:2, 6:5 по пенальти), «Торпедо» Кутаиси дважды уступило азербайджанской «Зире» (0:3, 0:3), «Пюник» прошел мальтийский «Марсашлокк» (3:0, 1:0), «Динамо» Тбилиси победило «Мондорф-ле-Бен» из Люксембурга (2:1, 1:1), «Динамо» Минск по пенальти прошел «Силекс» из Северной Македонии (1:1, 6:5 по пенальти).