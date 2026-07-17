В РПЛ планируют внедрить камеры на судьях, заявил Каманцев: «Рассчитываем, что они появятся в новом сезоне. Это оживляет картинку и дает материал для обучения арбитров»

Это те форматы и изменения, которые мы поддерживаем: они дадут больше динамики при показе. Это не только оживляет картинку для телезрителя, но и позволяет получить хороший видеоматериал для обучения арбитров — у нас есть специальные занятия для судей, когда они находятся под высокой физической нагрузкой, подбегают к монитору для принятия решения. Картинка с тактической камеры полезна, но будет любопытнее, когда судья «в мыле» подбежит и будет видеть момент со своего же специфического ракурса.