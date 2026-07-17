Агбонлахор о вылете Англии: «Тухель — трус и должен уйти. Не понравилось его высокомерие: “Никаких сожалений”. Мы платим ему 8 млн фунтов, а он так играет с Аргентиной — хуже

"Мы пригласили Томаса Тухеля, платили ему 8 миллионов фунтов в год, избавились от Гарета Саутгейта, чтобы в нужные моменты переступать черту, принимать важные решения, вселять позитив. Гарет Саутгейт прекрасно справлялся, но он не мог вывести нас в финал чемпионата мира или выиграть его.
Тухель, как только мы повели в один мяч, сразу же убрал единственного скоростного игрока — Энтони Гордона. Как можно переходить на схему с пятью защитниками, но не выигрывать верховую борьбу? Как можно было оставить Энцо Фернандеса одного в эпизоде с первым голом? Все наши игроки были в собственной штрафной и пытались защищаться, как будто у нас есть Петер Крауч и Ян Коллер. Потом второй [пропущенный] гол, О’Райли и Спенс против Месси — слишком легко. Дэн Берн должен был быть настоящим львом в защите, как в матче с Мексикой. Он стоял на ближней штанге и никого не держал. Лаутаро Мартинес был между Стоунзом и Консой, но его тоже никто не держал. Во втором тайме мы не справились ни с одним навесом. Но я не хочу винить игроков. Просто наш тренер трус.
Тухель должен уйти. Когда мы платим 8 миллионов фунтов иностранному тренеру, чтобы он выиграл для нас трофей впервые с 1966 года, а он играет так в полуфинале против Аргентины, которая вышла на поле за победой, — это в 10 раз хуже, чем все плохое, что когда-либо делал Саутгейт.
Мне жаль, но он должен уйти. Все просто. Футбольная ассоциация Англии должна принять решение. Мне не понравилось его интервью, его высокомерие: «Никаких сожалений». Это ваша ответственность. Весь негатив направлен на вас. Вы не можете винить игроков за трусливую тактику. У них есть определенный опыт, но вы слушаете тренера, который требует играть по определенной схеме. Иностранный тренер никогда не выигрывал чемпионат мира — возможно, не просто так. Мы попробовали сделать это с иностранным тренером, и вот что получилось", сказал Агбонлахор.