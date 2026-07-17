Агбонлахор о вылете Англии: «Тухель — трус и должен уйти. Не понравилось его высокомерие: “Никаких сожалений”. Мы платим ему 8 млн фунтов, а он так играет с Аргентиной — хуже

Тухель, как только мы повели в один мяч, сразу же убрал единственного скоростного игрока — Энтони Гордона. Как можно переходить на схему с пятью защитниками, но не выигрывать верховую борьбу? Как можно было оставить Энцо Фернандеса одного в эпизоде с первым голом? Все наши игроки были в собственной штрафной и пытались защищаться, как будто у нас есть Петер Крауч и Ян Коллер. Потом второй [пропущенный] гол, О’Райли и Спенс против Месси — слишком легко. Дэн Берн должен был быть настоящим львом в защите, как в матче с Мексикой. Он стоял на ближней штанге и никого не держал. Лаутаро Мартинес был между Стоунзом и Консой, но его тоже никто не держал. Во втором тайме мы не справились ни с одним навесом. Но я не хочу винить игроков. Просто наш тренер трус.