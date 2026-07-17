«Тухель обделался на глазах у всего мира. Вспоминаю ЧМ-2018, когда Англия вела в матче с Хорватией, и сейчас они снова припарковали автобус». Лау о тренере

При этом Тухель — тренер, который умеет добиваться результата в кубковых турнирах. Именно поэтому его и пригласили. Также упоминалось слово «ментальность». И мы увидели трещины в этой самой ментальности. Все это очень напоминает Гарета Саутгейта.