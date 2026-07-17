Баннер про Фолклендские острова пронес на стадион болельщик Аргентины — его сделали из простыни в отеле. Полотно бросили на поле после матча, его подобрал Ло Чельсо

Как сообщает TyC Sports, после матча один из болельщиков опубликовал фото баннера в соцсетях, заявив, что его родственник сделал полотно из простыни в отеле. Вероятно, баннер был пронесен на стадион тайно, поскольку болельщикам не разрешалось демонстрировать сообщения на тему Фолклендской войны, которые могли быть расценены как подстрекательство к насилию.