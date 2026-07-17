Баннер про Фолклендские острова пронес на стадион болельщик Аргентины — его сделали из простыни в отеле. Полотно бросили на поле после матча, его подобрал Ло Чельсо

Сборная Аргентины обыграла команду Англии со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира. После свистка футболисты южноамериканской команды отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».
Как сообщает TyC Sports, после матча один из болельщиков опубликовал фото баннера в соцсетях, заявив, что его родственник сделал полотно из простыни в отеле. Вероятно, баннер был пронесен на стадион тайно, поскольку болельщикам не разрешалось демонстрировать сообщения на тему Фолклендской войны, которые могли быть расценены как подстрекательство к насилию.
Отмечается, что баннер можно было увидеть на трибуне за воротами в трансляции стримера IShowSpeed. После матча полотно бросили на поле — его поднял полузащитник Джовани Ло Чельсо и, прочитав надпись, показал трибунам. Ло Чельсо вместе с Лисандро Мартинесом и Кристианом Ромеро стали прыгать с баннером и петь, а затем футболист «Бетиса» развернул послание на траве.
«Мальвинские острова — это Аргентина». Баннер-провокация от игроков Аргентины про Фолклендскую войну.