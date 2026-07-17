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Почти каждый пятый матч ЧМ-2026 проходил при температурах, опасных для здоровья игроков. Встреча Аргентины с Австрией в Далласе стала самой жаркой на турнире

Почти каждый пятый матч ЧМ-2026 проходил при таких температуре и влажности, при которых встречи следовало бы откладывать или переносить, согласно оценке The Guardian.

Еще 23 матча состоялись в городах, где погодные условия также достигали опасных показателей, однако проводились на стадионах с кондиционированием воздуха.

Анализ охватывал погодные условия во время всех 104 матчей турнира — уже сыгранных (102) и двух оставшихся, для которых использовались прогнозы погоды. Утверждается, что из-за потепления климата периоды экстремальной жары становятся все более частыми и интенсивными, что вызывает новые вопросы о безопасности проведения крупнейших турниров для игроков и болельщиков.

Расчеты показали, что примерно 20 матчей проходили при температуре 28  или выше по показателю WBGT (температура влажного шарового термометра — Спортс«“). WBGT учитывает температуру воздуха, влажность, солнечную радиацию и скорость ветра, благодаря чему гораздо точнее отражает тепловую нагрузку на организм и его способность охлаждаться посредством потоотделения.

По мнению профсоюза футболистов FIFPro, при таких условиях матчи следует переносить или откладывать ради защиты здоровья игроков. При этом опасности подвергаются не только футболисты, но и зрители.

В ходе нынешнего турнира были введены обязательные паузы для гидратации игроков. Кроме того, футболистам предоставляли воду, напитки с электролитами, лед, холодные полотенца, вентиляторы, системы распыления воды и затененные зоны.

Самым жарким матчем на стадионе без кондиционирования стала игра Франция — Парагвай (1:0) в ⅛ финала, состоявшаяся 4 июля в Филадельфии. По сообщениям СМИ, температура на стадионе достигала 38 , а показатель WBGT во время встречи мог достигать 33,9 °C или даже превышать его.

Самым жарким матчем турнира в целом стала игра Аргентины с Австрией (2:0) 22 июня в Далласе (штат Техас), несмотря на то, что встреча проходила на одном из трех полностью кондиционируемых стадионов. Асфальт возле стадиона, по сообщениям, раскалился до 50 .

Отмечается, что в дальнейшем ситуация может стать еще хуже. Так, чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко — странах, которые уже сегодня все сильнее страдают от экстремальной жары, вызванной климатическим кризисом.