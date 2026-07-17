Почти каждый пятый матч ЧМ-2026 проходил при температурах, опасных для здоровья игроков. Встреча Аргентины с Австрией в Далласе стала самой жаркой на турнире

Анализ охватывал погодные условия во время всех 104 матчей турнира — уже сыгранных (102) и двух оставшихся, для которых использовались прогнозы погоды. Утверждается, что из-за потепления климата периоды экстремальной жары становятся все более частыми и интенсивными, что вызывает новые вопросы о безопасности проведения крупнейших турниров для игроков и болельщиков.