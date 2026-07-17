Шакира от имени фонда ФИФА призвала жертвовать средства на восстановление школ в Венесуэле после землетрясения. Певица обратилась к Мерцу и Макрону: «Футбольным странам пора выступить»

«Пришло время вам, как футбольным державам, выступить и пожертвовать средства FIFA Global Citizen, чтобы дети в Венесуэле и по всему миру могли учиться читать, писать и считать, чтобы обеспечить себе фундамент для лучшего будущего», — сказала Шакира в видеообращении.