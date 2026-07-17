Шакира от имени фонда ФИФА призвала жертвовать средства на восстановление школ в Венесуэле после землетрясения. Певица обратилась к Мерцу и Макрону: «Футбольным странам пора выступить»

24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 балла. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 4800 человек.
В понедельник, 13 июля, Шакира опубликовала в инстаграме видео с призывом помочь в восстановлении школ в Венесуэле. В своем обращении певица заявила, что в результате землетрясений пострадали более 430 школ, в которых обучаются несколько тысяч детей.
Шакира поблагодарила премьер-министра Португалии Луиша Монтенегру и премьера Канады Марка Карни за пожертвования в фонд FIFA Global Citizen, помогающий пострадавшим учебным заведениям Венесуэлы, а также обратилась с просьбой о помощи к президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Фридриху Мерцу.
«Пришло время вам, как футбольным державам, выступить и пожертвовать средства FIFA Global Citizen, чтобы дети в Венесуэле и по всему миру могли учиться читать, писать и считать, чтобы обеспечить себе фундамент для лучшего будущего», — сказала Шакира в видеообращении.
Как сообщает El Tiempo со ссылкой на Billboard, FIFA Global Citizen выделит 500 000 долларов на помощь организациям, работающим с детьми, чье обучение было прервано землетрясениями.