Джон Джон о сложностях адаптации в России: «Климат и непривычный холод. Ко всему остальному привык достаточно быстро»

Бразилец выступает за петербургский клуб с января.
— Что было самым сложным в период адаптации?
— Не буду оригинальным: климат и непривычный холод. Ко всему остальному привык достаточно быстро. Мне кажется, процесс адаптации прошел в хорошем темпе.
— Что было в новинку при адаптации, если не считать погоду?
— Был искренне и очень приятно удивлен тем, как много людей вокруг помогают чувствовать себя как дома. В данном случае говорю не только о партнерах по команде, но и о тренерском и административном штабе. Все люди в клубе отнеслись ко мне с большим теплом и поддержкой. Это особенно поначалу создало впечатление, что я не так уж далеко от дома.
На самом деле это очень важное ощущение, которое помогло в первые полгода в «Зените» и продолжает помогать сейчас. Очень благодарен всем в клубе, с кем так или иначе пересекаюсь.
— Как чувствуете себя за пределами базы?
— Могу сказать, что приятно удивила красота Санкт‑Петербурга. Мне нравится проводить время в городе и узнавать его с разных сторон, — сказал Джон Джон.