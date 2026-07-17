Джон Джон о сложностях адаптации в России: «Климат и непривычный холод. Ко всему остальному привык достаточно быстро»

— Был искренне и очень приятно удивлен тем, как много людей вокруг помогают чувствовать себя как дома. В данном случае говорю не только о партнерах по команде, но и о тренерском и административном штабе. Все люди в клубе отнеслись ко мне с большим теплом и поддержкой. Это особенно поначалу создало впечатление, что я не так уж далеко от дома.