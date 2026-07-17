Умер экс-хавбек «Спартак» Дуюн. Чемпиону России-1996 было 49 лет

"Сегодня [в среду] утром Владислав умер, у него был рак поджелудочной железы. Он боролся года полтора. У него осталось трое детей — 14, 16 и 18 лет. Брат сам их растил, его супруга ушла из жизни 11 лет назад, тоже рак.