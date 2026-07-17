Умер экс-хавбек «Спартак» Дуюн. Чемпиону России-1996 было 49 лет

Об этом сообщил его старший брат Владимир.
"Сегодня [в среду] утром Владислав умер, у него был рак поджелудочной железы. Он боролся года полтора. У него осталось трое детей — 14, 16 и 18 лет. Брат сам их растил, его супруга ушла из жизни 11 лет назад, тоже рак.
Влад хорошим парнем был, о нем все его партнеры хорошо отзывались всегда. Одно время он занимался молодежью, но после того как умерла жена, сосредоточился на детях", — сказал Владимир Дуюн.
Владислав выступал за «Спартак» в 1996—1997 годах, став чемпионом России в 96-м. Также Дуюн играл за нижегородский «Локомотив», «Ростсельмаш» и «Балтику».