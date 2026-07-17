Словенец Винчич будет судить финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной

Ассистентами 46-летнего Винчича будут его соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.
Резервный судья — Адхам Махадме, резервный помощник — Мохаммад Аль‑Калаф (оба — Иордания).
Славко Винчич из Словении назначен главным арбитром финального матча ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины, который пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
Ассистентами 46-летнего Винчича будут его соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.
Резервный судья — Адхам Махадме, резервный помощник — Мохаммад Аль‑Калаф (оба — Иордания).