Джон Джон: «В “Зените” всегда хотят быть первыми — этот менталитет мне очень подходит»

"Когда мы стали чемпионами, это принесло очень много незабываемых эмоций и буквально окрылило. Быть чемпионом — это большое счастье для спортсмена.
В Ростове‑на‑Дону, когда мы обеспечили первое место в последнем туре, особенно прочувствовал, как здорово быть частью такого клуба, как «Зенит». Здесь всегда хотят быть первыми, и это полностью совпадает с моими устремлениями. Этот менталитет мне очень подходит.
Сейчас все мысли только о новом сезоне и новых наградах, которые, надеюсь, мы завоюем", — сказал Джон Джон.