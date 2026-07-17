Джон Джон: «В “Зените” всегда хотят быть первыми — этот менталитет мне очень подходит»

В Ростове‑на‑Дону, когда мы обеспечили первое место в последнем туре, особенно прочувствовал, как здорово быть частью такого клуба, как «Зенит». Здесь всегда хотят быть первыми, и это полностью совпадает с моими устремлениями. Этот менталитет мне очень подходит.