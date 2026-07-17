Экс-хавбек «Спартака» Крал перешел в «Копенгаген» свободным агентом. Контракт — на 2 года

28-летний чех подписал с датским клубом контракт до 30 июня 2028 года.
Последним клубом Крала был «Унион» из Берлина. Также он известен по выступлениям за «Эспаньол», «Спартак», «Шальке» и «Вест Хэм».
Фото: fck.dk.
«Копенгаген» объявил о переходе хавбека Алекса Крала свободным агентом.
28-летний чех подписал с датским клубом контракт до 30 июня 2028 года.
Последним клубом Крала был «Унион» из Берлина. Также он известен по выступлениям за «Эспаньол», «Спартак», «Шальке» и «Вест Хэм».
Фото: fck.dk.