Валенсуэла из Венесуэлы будет судить матч ЧМ-2026 за 3-е место между Францией и Англией

Ассистентами 42-летнего Валенсуэлы будут его соотечественники Хорхе Уррего и Тулио Морено.
Резервный судья — Джалал Джайед, резервный помощник — Закария Бринси (оба — Марокко).
Хесус Валенсуэла из Венесуэлы назначен главным арбитром матча ЧМ-2026 за 3-е место между сборными Франции и Англии, который пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени в Майами.
Ассистентами 42-летнего Валенсуэлы будут его соотечественники Хорхе Уррего и Тулио Морено.
Резервный судья — Джалал Джайед, резервный помощник — Закария Бринси (оба — Марокко).