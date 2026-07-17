Александр Мостовой: «Головину лучше поехать в Саудовскую Аравию. Заработает себе на всю оставшуюся жизнь»

Сообщалось, что на полузащитника «Монако» претендуют «Аль-Иттихад», «Аль-Кадисия», «Аль-Дирия», а также «Зенит».
"Думаю, лучше будет поехать ему в Саудовскую Аравию. Заработать? Ну, конечно, как это сделал Сперцян и большинство европейских звезд, которые наигрались, навыигрывали всего и поехали туда отдыхать, курить и зарабатывать там в 10 раз больше.
Сейчас такое золотое время… Головину 29 лет (30 лет — Спортс«), долго во Франции играет. Поехал в Саудовскую Аравию на три года и заработал себе на всю оставшуюся жизнь», — сказал экс-игрок сборной России.