Александр Мостовой: «Головину лучше поехать в Саудовскую Аравию. Заработает себе на всю оставшуюся жизнь»

"Думаю, лучше будет поехать ему в Саудовскую Аравию. Заработать? Ну, конечно, как это сделал Сперцян и большинство европейских звезд, которые наигрались, навыигрывали всего и поехали туда отдыхать, курить и зарабатывать там в 10 раз больше.