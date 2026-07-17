Тарханов о переходе Воробьева из «Локо» в «Краснодар»: «Настораживает, когда уходят ведущие игроки. Возможна распродажа. Дальше — Батраков»

«Кордоба получил травму на чемпионате мира, поэтому “Краснодар” решил взять Воробьева. Неплохой нападающий, в “Локомотиве” хорошо смотрелся. Но неясно, сможет ли он заменить Кордобу, который мощнее и умеет продавливать оборону. Он выше уровнем, чем Воробьев, все-таки играет в сборной Колумбии. Посмотрим, как новый форвард впишется.
Не понимаю, почему «Локомотив» отдал единственного нападающего на сегодняшний день. Но в их ситуации, возможно, пойдет распродажа. Дальше может уйти Батраков.
Воробьев — это потеря для них. Хотя в товарищеских матчах команда смотрится хорошо — обыграла «Спартак» и ЦСКА. В «Локомотиве» хорошая школа, сильные тренеры в молодежке — возможно, придется брать футболистом оттуда. Но когда из клуба уходят ведущие игроки, это настораживает. Посмотрим, как сработает тренерский штаб", — сказал заслуженный тренер России.