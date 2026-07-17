Тарханов о переходе Воробьева из «Локо» в «Краснодар»: «Настораживает, когда уходят ведущие игроки. Возможна распродажа. Дальше — Батраков»

Воробьев — это потеря для них. Хотя в товарищеских матчах команда смотрится хорошо — обыграла «Спартак» и ЦСКА. В «Локомотиве» хорошая школа, сильные тренеры в молодежке — возможно, придется брать футболистом оттуда. Но когда из клуба уходят ведущие игроки, это настораживает. Посмотрим, как сработает тренерский штаб", — сказал заслуженный тренер России.