Александр Соболев: «Меня хотят считать дельфином, плохим мальчиком, деревом? Окей. В жизни я совсем другой человек»

— Плохой мальчик — это больше клише, стереотип?
— Больше мем уже. Люди хотят считать меня дельфином — хорошо, я буду дельфином. Плохой мальчик? Окей. Дерево? Без проблем. Если кому-то нравится вешать ярлыки — ради бога.
Все, что происходит на поле, остается на поле. В жизни я совсем другой человек: спокойный, семейный, никогда не кричу, не ругаюсь.
Игра — другое дело. Там эмоции зашкаливают. Иногда — да, провоцирую своих фанатов, для которых я — деревянный, дельфин и так далее. Я к этому ровно отношусь. Это моя работа, — сказал Соболев.