Александр Мостовой: «Когда Месси закончит играть — мы будем плакать! Он просто волтузит молодых звезд, которые стоят больше 100 млн. Гений на поле, гений вне поля, гений везде!»

Сборная Аргентины с Месси в составе вышла в финал чемпионата мира-2026, обыграв команду Англии в полуфинале (2:1).
"Хочется посмотреть на всех тех, кто уже много лет упрекает Месси. Такой бред несут! Когда Месси закончит играть — мы будем плакать! Почему вы в свои 25 не можете играть так, как Месси делает это в 40 лет? Он просто волтузит всех молодых. Звезд, которые стоят более ста миллионов. Человек выходит и творит историю изо дня в день.
Не может быть, чтобы Англия, имея полтора момента, выиграла матч. А вторая передача Месси? Правой ногой! Он отдал такую передачу, которую люди двумя ногами не отдадут. Гений на поле, гений вне поля, гений везде!" — сказал Мостовой.