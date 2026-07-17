Александр Мостовой: «Когда Месси закончит играть — мы будем плакать! Он просто волтузит молодых звезд, которые стоят больше 100 млн. Гений на поле, гений вне поля, гений везде!»

"Хочется посмотреть на всех тех, кто уже много лет упрекает Месси. Такой бред несут! Когда Месси закончит играть — мы будем плакать! Почему вы в свои 25 не можете играть так, как Месси делает это в 40 лет? Он просто волтузит всех молодых. Звезд, которые стоят более ста миллионов. Человек выходит и творит историю изо дня в день.