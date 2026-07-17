Жоан Лапорта: «Месси — прошлое и настоящее, Ямаль — настоящее и будущее. Горжусь, что “Барса” вырастила этих игроков»

Глава каталонского клуба отметил, что гордится обоими воспитанниками Ла Масии, а также подчеркнул влияние «Барселоны» на сборную Испании.
«Месси тоже вышел в финал, и я очень рад. Он повод гордости для Ла Масии. Месси — прошлое и настоящее, а Ямаль — настоящее и будущее. Мы очень рады, что у нас сложился подлинный стиль игры “Барсы”.
Как президент, я горжусь тем, что мы вырастили этих двух игроков. А если добавить Жоана Гарсию, Эрика Гарсию, Кубарси, который проводит потрясающий чемпионат мира, Ольмо, Гави, Педри, Феррана… Это впечатляет.
Мы очень гордимся теми восемью игроками, которые у нас есть. Это очень важно для них, и как президент я очень доволен и благодарен за то, что у нас такие талантливые футболисты.
На уровне сборных это лучший матч из возможных. Тут разные стили. Арбитру придется проявить себя. Аргентина более агрессивна, а сборная Испании играет более слаженно, со стилем, больше похожим на тот, который у «Барсы».
«Барса» — лучшее, что есть, и все это признают", — сказал Лапорта RAC1.