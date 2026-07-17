Комик Абрамов спародировал Дзюбу, Слуцкого и Карпина перед Мостовым. Александр признал сходство, но почти не смеялся

Комик по просьбе Косицына спародировал бывшего нападающего сборной России Артема Дзюбу, тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого и тренера сборной России Валерия Карпина.
Мостовой признал сходство в пародиях Абрамова, но при этом почти не смеялся.
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Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше