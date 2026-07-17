Соболев объяснил, почему не общается с журналистами после матчей: «Ерунду кричат, провоцируют. Дзюба тоже не общается — не просто так же»

Дзюба тоже не общается — не просто так же. Многим молодым клубы запрещают останавливаться в миксте, чтобы не поддавались на провокации. Когда у Валерия Георгиевича в сборной спрашивают про лабубу, я думаю: «Ребята, камон, и вы потом обижаетесь, что с вами не общаются?» Так никто и не будет общаться. Понятно, что не все журналисты такие. Но вы же между собой общаетесь — так объясните им, как себя вести. Или уберите из микст-зоны этих индивидуумов. И тогда, уверен, все снова будут общаться", — сказал Соболев.