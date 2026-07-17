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Сергей Лазарев о сходстве с Месси: «Это видно на фото, нас не раз сравнивали. За границей ко мне подходили фотографироваться и просили автограф, думая, что я Лео»

Певец Сергей Лазарев для Кинопоиска прокомментировал свое сходство с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.

Источник: Спортс‘’

— В соцсетях заметили ваше сходство с Месси, а вы сразу включились в шутку и попросили поддержать вас в финале. Сравнивали ли вас с ним раньше или именно на этом ЧМ все внезапно увидели сходство?

— Да, меня с Месси сравнивали, и не раз. Уже достаточно давно ходят фотографии, на которых видно наше сходство.

Плюс несколько раз, когда я бывал за границей, ко мне подходили фотографироваться и просили автограф, думая, что я Месси.

Также он высказался на тему сравнений с Месси для «Mash на спорте».

"То, что сравнивают с Лео… Ну, есть, правда, есть определенный поворот головы у меня, когда мы действительно с ним похожи! И я иногда сам замечаю это — какие-то, вот, вижу фотосессии Месси, и где-то, да, есть сходство.

Но это классно! Это легендарный футболист, и, если бы была возможность встретиться, я бы с удовольствием с ним встретился лично, но пока не было такой возможности!" — сказал Лазарев.