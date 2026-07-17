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Александр Гришин: «Месси однозначно станет лучшим игроком ЧМ-2026. А Ямаль не забивает и не показывает той топовой игры, которую от него ждали»

Тренер «Банки», экс-футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что Лионель Месси станет лучшим игроком чемпионата мира-2026.

Источник: Спортс‘’

— Кто станет лучшим игроком ЧМ‑2026?

— Однозначно, Месси. Кто бы что ни говорил, мол, сборная Аргентины выглядела тяжело, но они дошли до финала, делали фантастические камбэки, а Месси — лидер этой команды, забивает и отдает в каждой игре. Другого мнения быть не может.

Джуд Беллингем и Харри Кейн неплохо играли, но оступились в полуфинале как раз в матче против Месси. В сборной Испании, кроме Ямаля, вообще индивидуально кого‑то выделить сложно, потому что они сильны как команда. А сам Ламин не забивает и не показывает той топовой игры, которую от него ждали, — сказал Гришин.