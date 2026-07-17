Семак о ЧМ: «Аргентина и Испания командной игрой заслужили финал. Даже Месси — там добежал, там поучаствовал в меру сил. Интенсивности не хватает на 90 минут, но видно желание помогать»

— Игра сборных и работа тренера сборной — это не одно и то же, что работа в клубе. Конечно, здесь важно, во-первых, выбрать тех игроков, которые быстрые и которые понимают требования тренера. По крайней мере, по этому чемпионату на первое место выходит не индивидуальный уровень игроков, которые были и в сборной Бразилии. Хотя, может быть, Бразилия сейчас не самая сильная с точки зрения состава, но та же Франция, наверное, самая именитая, если можно так выразиться, по наличию высококвалифицированных игроков на футбольном поле.