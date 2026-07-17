Семак о ЧМ: «Аргентина и Испания командной игрой заслужили финал. Даже Месси — там добежал, там поучаствовал в меру сил. Интенсивности не хватает на 90 минут, но видно желание помогать»

— По-тренерски какая команда или какая сборная произвела на вас самое большее впечатление, самый больший эффект? И есть ли какие-то тренды на этом чемпионате мира, которые кто-то в тренерском искусстве, тренерской работе привнес?
— Игра сборных и работа тренера сборной — это не одно и то же, что работа в клубе. Конечно, здесь важно, во-первых, выбрать тех игроков, которые быстрые и которые понимают требования тренера. По крайней мере, по этому чемпионату на первое место выходит не индивидуальный уровень игроков, которые были и в сборной Бразилии. Хотя, может быть, Бразилия сейчас не самая сильная с точки зрения состава, но та же Франция, наверное, самая именитая, если можно так выразиться, по наличию высококвалифицированных игроков на футбольном поле.
Тем не менее есть сборные, которые именно командной игрой, движением, командным духом заслужили возможности играть в финале. Это две сборных, которые хорошо умеют контролировать мяч. И, конечно, те команды, которые хорошо играют в обороне. Особенно испанцы, которые пропустили всего один мяч. Это вообще фантастический результат. Это результат работы всей команды.
И именно этот матч — это игра команд, которые сильны духом, сильны коллективом. Даже тот же Месси — смотрите, как действует в центре поля: там добежал, там поучаствовал в меру своих сил. Понятно, что его интенсивности не хватает на 90 минут, но, когда он включается, видно тот заряд, то желание, которые есть у него, чтобы помогать прежде всего команде.
— За кого будете болеть в финале?
— Я думаю, скорее всего, за Аргентину, хотя мне симпатична и Испания. Но я начиная с первого своего чемпионата мира, который я смотрел уже сознательно, в 1986 году, конечно, с того момента я болею и переживаю за сборную Аргентины, — сказал главный тренер «Зенита».