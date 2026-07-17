Шалимов о ЧМ: «Рука Бога» — это не про руку Марадоны, а про дарованный ему и Месси талант. И поэтому Аргентина должна выиграть. А петицию против нее друзья и поклонники Роналду подписывали"

Такое ощущение, что «рука Бога» — это не про руку Диего в том самом моменте, а в принципе про Марадону и Месси, которым дарован такой талант. Поэтому и считаю, что в финале должна выиграть Аргентина. Когда слышу о петиции против Аргентины, мне кажется, это все друзья и поклонники Роналду подписали. Лео проводит потрясающий турнир«, — сказал экс-полузащитник “Интера”.