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Родри о нейтрализации Месси: «Невероятно, что он лучший игрок мира в свои годы. Надо отодвигать его от штрафной, действовать агрессивно, не садиться глубоко в оборону»

Родри оценил влияние Лионеля Месси на игру сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

— У них есть «фактор Месси». Как его сдерживать? Нужно отодвигать его от штрафной, плотно опекать?

— Во-первых, отодвигать от штрафной. Во-вторых, когда неизбежно придется обороняться, надо быть ближе к нему, действовать агрессивнее. Возможно, не слишком глубоко садиться. Мы команда, которая высоко прессингует, чтобы заставить соперника играть назад, и я думаю, что это станет ключом к матчу в воскресенье.

Но с таким игроком, как Лео, который часто бывает непредсказуем, нужно быть крайне внимательными.

— Вы один из немногих игроков, «укравших» у него «Золотой мяч», за последние десять-пятнадцать лет.

— Я у него ничего не крал… Месси говорит сам за себя. Но вдобавок ко всем индивидуальным наградам за него говорит вся его карьера. Столько лет на самом высоком уровне. В свои годы (не знаю точно, сколько ему сейчас) находиться в такой форме и быть лучшим игроком чемпионата мира — это невероятно. Для них он больше, чем игрок. Он пример для подражания, их лидер. Но Аргентину нужно контролировать во всех аспектах, — сказал хавбек сборной Испании.