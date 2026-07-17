Родри о нейтрализации Месси: «Невероятно, что он лучший игрок мира в свои годы. Надо отодвигать его от штрафной, действовать агрессивно, не садиться глубоко в оборону»

— Я у него ничего не крал… Месси говорит сам за себя. Но вдобавок ко всем индивидуальным наградам за него говорит вся его карьера. Столько лет на самом высоком уровне. В свои годы (не знаю точно, сколько ему сейчас) находиться в такой форме и быть лучшим игроком чемпионата мира — это невероятно. Для них он больше, чем игрок. Он пример для подражания, их лидер. Но Аргентину нужно контролировать во всех аспектах, — сказал хавбек сборной Испании.