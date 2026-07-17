Галицкий позвонил Ротенбергу и согласился заплатить 650+100 млн рублей за Воробьева. Форвард отказался от бонуса «Локо» в 200 млн рублей ради «Краснодара» (Иван Карпов)

Несмотря на интерес от «Спартака», ЦСКА и «Зенита», футболист решил вернуться в родной край, пишет журналист Иван Карпов. Для этого ему пришлось отказаться от подписного бонуса — ранее Дмитрий просил у «Локо» 200 млн за продление контракта. Вопрос с его переходом решился благодаря звонку владельца «быков» Сергея Галицкого генеральному директору «Локомотива» Борису Ротенбергу-младшему. По данным Карпова, на вопрос сколько «Локо» хочет получить за Воробьева, Ротенберг назвал сумму 650 млн рублей плюс 100 млн бонусами. Галицкий согласился, хотя до этого «Краснодар» предлагал 450 млн.